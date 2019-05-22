شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «مصر كانت وستظل تمد يد العون لكافة الدول التي تحتاج للمساعدة في كل المجالات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، وزير الصحة الباكستاني، لنقل التجربة المصرية الرائدة في مسح وعلاج فيروس «سي» لدولة باكستان.

جاء ذلك أثناء مغادرة وزيرة الصحة والسكان، مطار العاصمة السويسرية جنيف، متجهةً إلى القاهرة، بعد مشاركتها بالدورة رقم 72 للجمعية العامة للصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية، جنيف، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة للمبادرات الصحية، والدكتورة نيڤين النحاس، مدير المكتب الفني للوزيرة، وعدد من شباب الأطباء المصريين.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي، أن وزير الصحة الباكستاني، أشاد بالجهود التي تبذلها مصر في القضاء على فيروس سي بمبادرة «100 مليون صحة»، مشيراً إلى أن مصر كانت تعد أولى الدول في نسب الإصابة بفيروس سي، تليها باكستان، حتى نجحت مصر في تغيير هذا التصنيف، لتصبح باكستان حالياً أولى الدول في الإصابة بالفيروس.

وقال إن وزير الصحة الباكستاني، طلب الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مسح وعلاج المواطنين من فيروس سي ونقلها لبلاده للقضاء على هذا الفيروس، الأمر الذي رحبت به الدكتورة هالة زايد، مؤكدةً أن مصر لن تتوانى عن مساعدة أي دولة في نقل خبراتها في القضاء على فيروس سي، مؤكدةً حرصها على مساعدة باكستان في القضاء على هذا الفيروس.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، وعدت نظيرها الباكستاني بزيارة بلاده في شهر أغسطس المقبل بصحبة فريق عمل مبادرة «100 مليون صحة»، لنقل الخبرة المصرية في المسح والعلاج لفيروس سي لباكستان، لخفض معدل الإصابة بالفيروس لدى مواطنيهم، من خلال دعمهم بكافة السبل الفنية والتقنية، قائلة: «إن مصر كانت وستظل تمد يد العون لكافة الدول التي تحتاج للمساعدة في كافة المجالات».