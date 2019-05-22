شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعتمد لائحة القبول فى رياض الأطفال بالبحيرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نشرة القبول برياض الأطفال لعام 2019 / 2020، إذ يبدأ قبول طلبات الالتحاق اعتبارًا من الأحد الموافق 2/6/2019 وحتى الخميس الموافق 4/7/2019.

ووجه محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بقيام جميع الروضات بالإعلان عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الاطفال بأماكن بارزة بالمدارس والإدارات التعليمية، مشيرًا إلى عقد اجتماعًا بتوجيه عام رياض الأطفال بالمديرية تم خلاله التأكيد على الألتزام بالنشرة.

وأوضح «سعد» أن الشروط تشتمل على الإلتزام بالتوزيع الجغرافى لكل روضة أطفال ومواعيد التقديم، وأنه يتم حساب السن أول أكتوبر المقبل ويكون الحد الأدنى للقبول فى المستوى الأول من سن 4 سنوات إلى 5 سنوات إلا يوم وفى المستوى الثانى من سن 5 سنوات إلى 6 سنوات إلا يوم، مشيرًا إلى أنه فى حالة وجود أماكن خالية فى روضات الأطفال يمكن النزول بالسن إلى 3 سنوات ونصف للمستوى الأول و4 سنوات ونصف للمستوى الثانى.