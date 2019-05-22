شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» بالتعاون مع سفارة الكويت توزع كراتين رمضان على غير القادرين في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت سفارة دولة الكويت اليوم، الأربعاء، بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت رعاية وحضور معالى السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية، عدد كبير من كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في قرية بني مجدول مركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على ترحيب الجمعية الشديد بتعاون سفارة دولة الكويت بمصر ودعمها لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين في القرى والنجوع وبخاصة الأكثر احتياجًا منها.

وأوضح اللواء شعبان أن التوزيع سوف يتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مديرياتها المختلفة.