شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: حادثة الإفك من تدبير المنافقين لتدمير المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حادثة الإفك التي اتهمت فيها السيدة عائشة روج لها شياطين الإنس، وضعاف الإيمان، حتى انقسم المسلمين إلى 3 فرق، منهم منافقين وخفاف العقل ومؤمنين.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «حصل ما يسمى فرز للمجتمع، بعد ترتيد هذا الافتراء والكذب، التي روجها المنافقين، باتهام السيدة عائشة، بوجود خلوة غير مقبولة، ولم يتهموها بالزنا، وهذه كان افتراء جاء في عرض وبيت النبى لتحطيم معنويات الأمة، بإدخال شائعة تدخل الحزن في قلبه».

وأوضح الجندي: «الشائعات وسيلة المنافقين لهدم المجتمعات، شوفوا كم الأكاذيب الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى أصبحت حادثة الإفك أمر عادى في مجتمعنا الراهن».