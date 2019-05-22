شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: «الإدارة المحلية» تشيد بمقترح موازنة الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أشادت بأداء المحافظة في عرض مقترح مشروعات خطتها الاستثمارية ضمن الموازنة العامة للعام المالى 2019 / 2020.

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جاء ذلك خلال مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 /2020م بلجنة الإدارة المحلية وعرض مشروعات وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019م، وكذلك مناقشة موازنة ديوان عام المحافظة بكافة أبوابها وبيان نسب الزيادة والنقص في الإنفاق والأسباب التي أدت لذلك.

وأضاف «آمنة» أن اللجنة طالبت بتعميم ما انتهت إليه كل من محافظتي البحيرة و الاسكندرية من عرض علي كافة محافظات الجمهورية لما قدمته المحافظتين من نموذج يحتذى به في مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وجدوي تنفيذها ومردودها علي فئات المجتمع والمواطنين ومناقشة أبواب الموازنة العامة للدولة.

وشدد «آمنة» علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للانتهاء منها، وضرورة العمل على ترشيد النفقات ضمن كافة أبواب الموازنة العامة والعمل على زيادة موارد وإيرادات المحافظة.