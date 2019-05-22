شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المدارس اليابانية.. تعرف على نتيجة التقدم إلكترونيا للعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، أنه سيتم التواصل مع من تم قبول طلبات تقدمهم للمدارس المصرية الياباينة بشكل مبدئى عن طريق البريد الإلكترونى المسجل على استمارة التقدم فى الأسبوع الأول من شهر يونيو، شاملاً كافة التفاصيل الخاصة بأمكان المقابلات الشخصية وموعدها.

وأكدت الصحة الرسمية للمدارس اليابانية، أنه يتم البدء فى عقد المقابلات الشخصية للأطفال بعد العودة من إجازات عيد الفطر المبارك.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية لقبول طلاب بالعام الدراسي الجديد، 1 مايو الجارى وتمويل باب التقدم إلكترونيا الأحد الماضى 19 مايو الجارى.

ويشمل التقدم مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.