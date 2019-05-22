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حفتر يبلغ ماكرون استعداده للانخراط فى مفاوضات عند توفر شروط وقف إطلاق النار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإليزيه، أن خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطنى الليبى، أبلغ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، استعداده للانخراط فى مفاوضات عند توفر شروط وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن المشير خليفة حفتر أكد للرئيس الفرنسى، أنه لا يستفيدا ماليا من مبيعات النفط فى شرق البلاد.

 

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