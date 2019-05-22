شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. تأجيل امتحانات أولى ثانوى والدبلومات الفنية غدًا بسبب ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأجيل امتحانات الدوبلومات وأولى ثانوي غدا بسبب ارتفاع الحرارة.

حرصا على الحالة الصحية للطلاب، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، تقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوى والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.





كشف البنك المركزى المصرى، عن أن ودائع البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 1165 مليار جنيه - 1.1 تريليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، أى خلال عامين و3 أشهر، حيث سجلت فى نهاية شهر نوفمبر 2016 نحو 2.714 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.879 تريليون جنيه فى نهاية فبراير 2019.





قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموظف الذى يثبت إدمانه المخدرات يستحق الفصل من العمل بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى إعداد الجهاز مشروع قانون ينظم التعيين والاستمرار فى الوظائف.





كشفت بعض التقارير الحديثة، أن شركة هواوى تعمل على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذى يعرف بـ HongMeng ، فيما يأتى هذا الكشف في الوقت الذى تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى إنضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي.





اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس مطروح بنسبة نجاح 84,6% .





بعد مرور 41 عاما على صدور قرار فى شأن المسميات الوظيفية والدرجات الإدارية للعاملين بالدولة، والذى حمل رقم 134 لسنة 1978، أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا يحدد به معايير جديدة لتصنيف وتقييم الوظائف الحكومية حتى تتناسب مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

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تتبع أجهزة استخبارات غربية تحركات قادة تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا بعد ورود أنباء عن احتمالية تواجد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى فى الأراضى الليبية، وذلك عقب العمليات الإرهابية المتتابعة التى ارتكبها التنظيم المتطرف فى جنوب البلاد بعد كلمة البغدادى الموجهة لأنصاره بأيام قليلة.





يبدو أن الأزمة السياسية التى تشهدها النمسا فى الوقت الراهن إثر فضيحة نائب المستشار النمساوى هاينز كريستيان شتراخة، بعد تسريب تسجيل مصور له مع سيدة روسية، كان يتفاوض معها حول حصولها على تعاقدات حكومية مقابل الحصول على دعم مالى، سوف تتجاوز فى تداعياتها، الداخل النمساوى، لتمتد إلى المستوى القارى، وربما الدولى ككل، فى ظل تداخل أطراف دولية أخرى، وفى القلب منها روسيا ودول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.





أكد السفير الفنزويلى لدى روسيا ، كارلوس رافائيل فاريا تورتوسا ، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ، فإن بلاده قد وجدت طرقًا لتجنبها ومواصلة التقدم فى التنمية الاقتصادية للشعب الفنزويلى.





قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن اليابان ستطلب من العالم أن تنادى رئيس وزرائها باسمه الصحيح، آبي شينزو، بدلاً من شينزو آبي ، بعد 13 عامًا من توليه منصبه.





وصلت الموجة الحارة التى تضرب كافة الأنحاء بالبلاد لذروتها وسط استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مع تحذيرات لخبراء الأرصاد للمواطنين بعدم التعرض المباشر للشمس وتجنب التعرض لأشعتها لفترات طويلة، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لأقصى ارتفاع لها غدا الخميس استمرار ذروة الموجة الحارة.





كشف هانى رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الالتزام بعدد الـ23 لاعبا فى بطولة أمم أفريقيا " ظالمة " وكنا نتمني زيادة العدد أكثر من ذلك ولكنها لوائح البطولة.



