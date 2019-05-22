شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للصناعات الغذائية تجتمع بالموردين للتعاقد على شراء السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين، على أن يجرى توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين، على أن يجد المواطن السلع التى يريدها، بحيث يجرى طرح السلع التى يقبل المواطنين على صرفها من خلال البطاقات بكميات كبيرة من خلال بقالين والتموين ومنافذ مشروع "جمعيتى"، وذلك لتفادى طرح السلع بدون معرفة مدى الإقبال فى الحصول عليها من جانب المواطنين، حيث تحرص الحكومة على توفير المنتجات وفقا لاحتياجات أصحاب البطاقات.