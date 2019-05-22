شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل امتحانات دبلومات "الخط العربى" و"التخصص فى الخط" و"الثانوى الفنى للصم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل امتحانات دبلومي الخط العربى والتخصص فى الخط والتهذيب، وامتحان الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع، والمقرر انعقادهما غداً الخميس 23 مايو 2019، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومن منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات.

وسيتم عقد امتحان دبلوم الخط العربي يوم الأحد 26 مايو 2019، أما طلبة دبلوم التخصص فتؤجل إلى يوم الخميس 30 مايو 2019.

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وبالنسبة لطلبة الدبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع فقد تقرر إجراء امتحان مادة التكنولوجيا والمعدات والدوائر الرقمية إلى يوم الثلاثاء 28 مايو 2019، على أن تستكمل باقى الامتحانات العملية كما هى موضحة بالجدول.