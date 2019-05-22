شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يسمح للعمداء بتقدير موقف الامتحانات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
وترك لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال إجراء الاختبارات غدًا كما هو معلن بجداول الامتحانات أو تأجيلها، كل حسب طبيعة مكانه وموقعه الجغرافى، على أن يعلموا الطلبة والطالبات بالمواعيد الجديدة فى حال تغييرها.
كما شدد رئيس الجامعة على الكليات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة داخل لجان الامتحانات، بزيادة عدد المراوح داخل اللجان، وتوفير الاستعدادات الطبية والرعاية الصحية اللازمة باللجان الطبية بالكليات.
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