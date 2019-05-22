السيطرة على حريق داخل أتوبيس نقل عام في الأميرية دون خسائر بشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل أتوبيس نقل عام فى المرج الأميرية دون وقوع إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الأتوبيسات فى الأميرية، تم الدفع على الفور بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وجاري تحرير المحضر اللازم.

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