بالفيديو.. لحظة مداهمة الشرطة لمراكز تخسيس وعلاج نحافة غير مرخصة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود مباحث الأموال العامة خلال ضبط مراكز للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة يديرها أشخاص بدون ترخيص بمنطقتي الساحل وروض الفرج بالقاهرة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها ظهور العديد من المراكز الطبية "غير المرخصة" وإدراتها بمعرفة غير المتخصصين طبياً بزعم علاج المواطنين من أمراض (السمنة والنحافة، سوء التغذية العلاجية، صعوبات التعلم، تأخر النطق والكلام، التجميل وتنسيق القوام) بمنطقتي الساحل وروض الفرج بالقاهرة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط 4 أشخاص ("صيدلي" يقوم بادراه مركزين للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة - "طبيب بشرى حر بالمعاش" يقوم بإدارة مركز لعلاج السمنة والنحافة وصعوبات التعلم والنطق - "سيدة حاصلة على بكالوريوس تجارة" تقوم بإدارة مركز للتخسيس والعلاج الطبيعي وعلاج أمراض الشلل النصفي والرعاش – "أخصائي علاج طبيعيي" يقوم بإدارة مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس والنحافة وتنمية المهارات والتخاطب والصحة النفسية) .. إذ قام المذكورين بإنشاء وإدارة المراكز الطبية المشار إليها "بدون ترخيص" وادعوا قدرتهم على علاج المواطنين من الأمراض المختلفة "خلافاً للحقيقة" بقصد تحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وإدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بوزارة الصحة تمت مداهمة المراكز الوهمية المذكورة وبتفتيشها عثر بداخلها على مركز للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة به "جهاز طرد مركزي طبى لفصل عينات الدم – جهاز طبى للعلاج الطبيعي بمشتملاته – جهاز موجات فوق صوتيه للعلاج الطبيعي – سرنجات طبية – أنابيب حفظ عينات دم – 200 عبوة دوائية لعلاج السمنة مختلفة الأنواع جميعها مهربة جمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 250 ألف جنيه مصري".

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وتم ضبط مركز للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة به "جهاز طبى للعلاج الطبيعي بمشتملاته – جهاز موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعي، سرنجات طبية - أنابيب لحفظ عينات الدم – 150 عبوة دوائية لعقارات متنوعة غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 110 آلاف جنيه مصري"، فضلاً عن ضبط مركز عيادة السمنة والنحافة به "جهاز مساج للعلاج الطبيعي، جهاز طبى للتخسيس، 180 عبوة عقارات دوائية متنوعة مهربة جمركياً ، وغير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 180 ألف جنيه مصري".

وضبطت أجهزة الأمن مركز للتخسيس والعلاج الطبيعي به "140عبوة دوائية لعقارات متنوعة لعلاج السمنة وآلام العظام، غير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 100ألف جنيه مصري".

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس والنحافة به "جهاز طبي لتنشيط الدورة الدموية– جهاز طبي لتفتيت الدهون– جهاز طبى لإصلاح الترهلات – 120 عبوة دوائية لعقارات متنوعة مهربة جمركياً، وغير مصرح بتداولها وغير مسجلة بوزارة الصحة، وقدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 80 ألف جنيه مصري"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.