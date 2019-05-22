بالفيديو.. إحباط تهريب 171 ألف قرص ترامادول قبل ترويجها بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز جهود الأجهزة الأمنية خلال إحباط تهريب كمية من العقاقير المخدرة من الساحل الشمال الغربي للبلاد وترويجها على نطاق واسع لعملائهم، بمحافظتي القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار".

وأمكن رصد التشكيل، وتبين أنه يضم 4 عاطلين لهم معلومات جنائية (إثنين منهم محكوم عليهما غيابياً في قضايا مخدرات)، كما تم الوقوف على أبعاد ومظاهر نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، حال استقلال 3 منهم إحدى السيارات، واستقلال الرابع لسيارة أخرى لمراقبة الطريق للسيارة الأولي، وذلك بنهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحوزتهم المضبوطات التالية: وهي عبارة عن 171 ألف قرص ترمادول، و110 ألف جنيه، و5 هواتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.