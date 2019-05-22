ضبط عنصر إجرامي لقيامه بسرقة أحد خطوط أنابيب البترول بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاشتراك مع آخر بسرقة أحد خطوط أنابيب البترول بالقليوبية.

وأثناء مرور قوة أمنية بطريق (بنها/شبلنجة) بدائرة المركز، تبين أن سيارتين نقل مُثبت على الصندوق الخاص بكل منهما مشمع بلاستيك أسفله تانك، يقومان بتوصيل 2 خرطوم من خط أنابيب البترول المار بالطريق الزراعي، وتم ضبط السيارتين وقائد إحداهما.

وبمواجهته اعترف بسرقة المواد البترولية بالاشتراك مع "مسجل خطر" هارب وجاري ضبطه، كما أمكن ضبط عدد 2 خرطوم طول كل منهما 6 متر مُثبت بأحدهما عدد 1 محبس والآخر مُثبت على خط أنابيب البترول، وكذا ضبط 250 لتر من المواد البترولية داخل تنك إحدى السيارتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.