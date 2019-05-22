ضبط مواطن انتحل صفة دكتور جامعي يدير كيان تعليمي وهمي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية للتعليم بالغربية، تقوم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص وانتحال صفة 'دكتور جامعى'، متخذاً من إحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة طنطا، مقراً للأكاديمية لمنح المتدربين شهادات خبرة ودبلومات ودورات 'مساحة' جميعها وهمية مقابل مبالغ مالية.

كما تبين قيام المذكور بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية، بالاستعلام من الجهات المعنية تبين بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بالشقة المُشار إليها وبتفتيشها عُثر على 61 شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها للشهر العقاري، منها المزور والمعد للتزوير ومزيلة بتوقيع المذكور وبعضها ممهور بأختام الشهر العقاري وأكلاشيه الأكاديمية، وبعضها ممهور بخاتم وأكلشيهات مكتب تصديقات بطنطا، 2 نموذج حكومي منسوب لوزارة العدل خالي البيانات، ومجموعة من الأوراق الخاصة بطلاب الأكاديمية، 3 أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية الوهمية المشار إليها، مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية.

وضُبط أيضا، مجموعة من الدفاتر الخاصة بالأكاديمية (حسابات الأكاديمية، إيصالات استلام نقدية- حضور وغياب طلاب الأكاديمية، مرتبات العاملين، بيانات الطلاب، تسليم شهادات الخبرة، رسوم الدبلومات والدورات)، هاتف محمول محمل عليه عدد كبير من المحادثات بين المتهم منتحلاً فيها صفة دكتور جامعي، وبيانات راغبي الحصول على دبلومات ودورات 'مساحة' وشهادة الخبرة الوهمية، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، ومزاولة نشاطه الإجرامي بهدف تحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.