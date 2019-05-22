5 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مزرعة موز بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في مخلفات مزرعة موز بمنطقة أبو رواش التابعة لمركز كرداسة. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. Advertisements دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة العميد خالد المراكبي رئيس قطاع إطفاء أكتوبر، وتبين إشغال المزارعين في كمية مخلفات أشجار موز إلا أن الحريق امتد لمساحات واسعة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. حاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده مرة أخرى. وكشفت المعاينة أن المزرعة على مساحة 15 ألف فدان، وشب الحريق في مساحة 500 متر فقط دون خسائر في الأرواح.

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