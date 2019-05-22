إخلاء سبيل 5 متهمين من شركاء علا القرضاوي في اتهامهم بتمويل الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إخلاء سبيل 5 متهمين في اتهامها بتمويل الإرهاب بالقضية المتهم فيها علا القرضاوي وزوجها وآخرين، والمقيدة برقم 316 لسنة 2016 حصر أمن دولة وذلك بتدابير احترازية. ويواجه المتهمين مجموعة من التهم من بينها الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

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