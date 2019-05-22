ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة تبث 3 قنوات فضائية بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات شركة إنتاج فني غير مرخصة بالدقي لقيام مالكها بإنشاء وإدارة وبث 3 قنوات فضائية غير مرخصة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إدارة وبث مالك شركة إنتاج فني غير مرخصة بالدقي بالجيزة، ثلاثة قنوات فضائية حيث تعمل تلك القنوات خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وبتفتيشها في حضور مالكها تم ضبط وحدة معالجة مركزية "CPU" تعمل كوحدة مونتاج محمل عليهما برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة وبدون تصريح أو ترخيص من الشركات العالمية مالكة الحقوق المادية والأدبية، وهاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل ببعض البرامج الإلكترونية عليها محتوى مجموعة القنوات المضبوطة حيث يقوم بتشغيل تلك القنوات ومتابعتها من خلال الهاتف المضبوط، راوتر، و3 لوجو مايك لإحدى القنوات الفضائية، أكلشيه خاص بشركة الإنتاج غير المرخصة، جهاز لاب توب متصل بكابل إنترنت، و2 هارديسك، و2 فلاشة بفحصهم تبين أنهم محملين بلوجوهات مجموعة القنوات غير المرخصة، خريطة البرامج للقنوات وتشمل محتوى القنوات والتشغيل لمدة 24 ساعة.

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كما تم ضبط بعض البرامج الإلكترونية المستخدمة في رفع محتوى القناة على السيرفر الخاص بالقمر الصناعي عن طريق الإنترنت، مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، مجموعة كبيرة من الإعلانات لمنتجات مجهولة المصدر والدجل والشعوذة.

بمواجهة المتهم تبين استخدامه المضبوطات في بث تلك القنوات، وذلك باستخدام البرامج المحملة على جهاز اللاب توب منتهكاً بذلك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وتمثلت مخالفات الشركة في: مخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، لاستغلال وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مخالفة القانون الخاص بالاستثمار، مخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، مخالفة قانون تنظيم الاتصالات، مخالفة قانون حماية المستهلك ومكافحة السلع والمنتجات مجهولة المصدر، مخالفة قانون تنظيم الإعلام الذي يحظر إنشاء قناة فضائية بدون تصريح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.