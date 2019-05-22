"أوفر دوس".. تفاصيل وفاة عامل بجرعة هيروين وإلقاء جثته بمقابر الإمام الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة مقابر الإمام الشافعي وضبط الجناة.

تلقى ضباط قسم شرطة الخليفة، بلاغا بالعثور على شخص متوفي "مجهول الهوية" بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بدائرة القسم.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة أسفرت جهوده عن التوصل إلى مشاهدة سيارة "ملاكي" توقف قائدها بمكان العثور على المتوفي، وفي وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، باستدعاء مالكها وسؤاله، قرر أن أحد الأشخاص حضر إليه "صاحب ورشة لحام"، مقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وطلب منه استعارة السيارة ملكه بدعوى توصيل زوجته إلى المستشفى.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه كان يتواجد بصحبة المتوفي و3 أشخاص تم كشف هويتهم داخل المحل الخاص بأحدهم بالسيدة زينب، لتعاطي المواد المخدرة "الهيروين"، وأثناء ذلك شعر المتوفي بحالة إعياء شديدة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدر مما أدى إلى وفاته، حيث قام أحدهم بالاستيلاء على مبلغ مالي 800 جنيه كان بحوزته وقيامهم بنقل المتوفي إلى منطقة العثور عليه باستخدام السيارة المشار إليها، والتخلص من كافة متعلقاته "حافظة نقود، هاتف محمول، حذاء، أوراق خاصة" في محاولة منهم لإخفاء هويته.

بإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم المبلغ المالي المستولى عليه والخاص بالمتوفي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم العثور على بعض متعلقات المجني عليه بمكان التخلص منها بشارع مجرى العيون بدائرة القسم. وباستدعاء الزوجة السابقة للمتوفى تعرفت عليه وقررت أنها انفصلت عنه بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.