محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبل خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمكتبه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس الدكتور أندريه زكي، اليوم الأربعاء.

حضر اللقاء الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، والدكتور القس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور اكرم لمعي رئيس مجلس الإعلام والدكتور القس عاطف مهنى مدير بكلية اللاهوت ورؤساء عدد من المذاهب وعدد من أعضاء المجلس الانجيلي والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

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وأعرب المحافظ عن سعادته بدوام مشاعر الود والأخوة والسلام بين كافة فئات الشعب مؤكدًا أن المسيحين والمسلمين نسيج وطنى واحد يعملوا من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعا.

وتناول اللقاء خلالها جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمصر ومستقبلها وتحقيق الاستقرار والأمن لها والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود التى تقوم بها المحافظة للقضاء على العشوائيات بالتعاون مع وزارة الاسكان وجهاز تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر وكذلك وزارة الدفاع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة بنهاية هذا العام.