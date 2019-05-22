"غش بالموبايل وتمزيق أوراق".. ننشر تقرير غرفة عمليات امتحانات الدبلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

استأنف طلاب شهادة الدبلومات الفنية، اليوم الأربعاء، بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية امتحانات الدور الأول للعام 2018/2019.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية.

وقال بيان لوزارة التعليم، إنه بالتواصل مع غرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية، وردت إشارة من لجنة الجيزة الكهربائية المعمارية بنين بالعمرانية ( صناعى) بقيام طالب بتصوير امتحان التطبيقات التكنولوجية وتحميله على مجموعة "واتسآب" باسم (دبلوم صنايع)، ونظرًا لاكتشاف الواقعة في نهاية اللجنة لم نتمكن من التحفظ على هاتف الطالب لإثبات الواقعة، وعليه جرى التواصل مع رئيس اللجنة والذى بدوره فتش الطالب المذكور وتم التحفظ على هاتفه وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي لجنة رقم (1723) سعد زغلول بشرق كفر الشيخ (إعداد مهنى): تأخر عدد من الطلاب في الحضور إلى اللجنة حيث حضروا في تمام الساعة التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة، مما ترتب عليه عدم السماح لهم بدخول اللجنة لتأدية الامتحان تنفيذًا للتعليمات المنظمة بشأن الامتحانات والمذكورة خلف رقم جلوس كل طالب وبعد نصف ساعة حضر شخص مجهول إلى رئيس اللجنة وادعى أنه مفتش من المحافظة، وطلب من رئيس اللجنة دخول الطلاب لتأدية الامتحان ورفض رئيس اللجنة.

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وفي حوالي الساعة الحادية عشر تلقى رئيس اللجنة اتصال تليفوني من امرأة تدعى أنها وكيلة الوزارة وطالبت رئيس اللجنة بدخول الطلاب ومنحهم الوقت الكافي؛ لإجراء الامتحان ورفض رئيس اللجنة رفضًا تامًا وأبلغها بأنه إذا كان هذا قرارها فعليها الحضور إلى اللجنة والسماح للطلاب بالدخول.

وفي لجنة رقم (3124) الشهيد محمد سيد أحمد (كفرة نصار الإعدادية بالهرم - فندقى): مزق طالب كراسة الإجابة لمادة اللغة الإنجليزية ثم مزق كراسات إجابات 3 من زملائه، وحرر رئيس اللجنة محضر إثبات حالة، واستدعى الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقف.

وبلجنة رقم (408) البتانون الصناعية بنين بشبين الكوم (صناعي)، قام طالبان بالغش عن طريق المحمول أثناء الامتحان وتحفظ رئيس اللجنة على هواتف الطالبين وتحرير محضر بالواقعة، واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقف.

وفي لجنة رقم (507) ابن رشد الإعدادية بنين بشبرا الخيمة (صناعي): بناءً على إشارة تليفونية عن وجود حالات غش بالمحمول داخل اللجنة جرى استبعاد رئيس اللجنة وتعيين سيد سلطان مرسب سيد رئيسا للجنة بدلاً منه، وبالتواصل معه جرى التشديد عليه بعدم دخول الطلاب بالهواتف أثناء الامتحان والتواصل مع الأمن للتشديد على اللجنة.