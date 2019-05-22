"تنطلق السبت".. تفاصيل قناة "تايم سبورت" الناقلة لأمم أفريقيا وأبرز ضيوفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تنطلق قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي، رسميًا يوم السبت المقبل، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

وتستقبل القناة على تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس، عن برومو وتردد قناة تايم سبورت "Time Sport"، والتي ستنقل كأس الأمم الإفريقية في مصر من خلال البث الأرضي على التردد UHF، أو من خلال قمر نايل سات.

ونشر مرسي، برومو القناة التي ستقدم تغطية شاملة ومميزة لكأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

ومن المقرر أن ينضم للقناة كل من: حسن المستكاوي وطه اسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام ومحمد أبو العلا وعماد متعب، وأحمد شوبير وسيف زاهر وشيما صابر وأيمن الكاشف، فضلاً عن الإعلامي كريم خطاب وفرح علي ومريهان عمرو ويحيى حمزة.

وكشفت مصادر بماسبيرو لمصراوي، أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية cne لم تنته حتى الآن من استيراد أجهزة بث قناة تايم على التردد الأرضي بجودة البث الرقمي، والتي من المقرر أن توفرها بمقارها المعتمدة للبيع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضحت المصادر، أن القناة سيتم إطلاقها رسميًا يوم السبت على تردد فضائي وستبث للجمهور المصري، ولكن وقت إذاعة كأس الأمم لا يجوز للقناة أن تنقل أي مباريات على تردد فضائي، ولكنها ستبث المباريات أرضيًا فقط من خلال أجهزة البث الرقمي، والتي ستسمح بالبث بصورة عالية الجودة.

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ولفتت إلى أن هذه الأجهزة تشترط وجود "إريال" أرضي في أجهزة التليفزيون العادية، بينما الأجهزة الحديثة المدعومة بخاصية البث الرقمي الأرضي، لا تحتاج إلى إريال.

من جانبه، أكد جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمصراوي، أن أسعار أجهزة البث الرقمي لن تتجاوز ثمن تذكرتي درجة ثالثة لمبارتين في بطولة أمم أفريقيا، حيث من المقرر أن يتم طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين.

كان التلفزيون المصري، عبر قنواته المختلفة، تنويهات للمشاهدين، بشأن كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي.

وتوجد طريقتان لمشاهدة البث الأرضي الرقمي والتي توفر إمكانية مشاهدة عالية الجودة للقنوات الأرضية تضاهي جودة الصورة في قنوات القمر الصناعي.. للتفاصيل اضغط هنا

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو الذي يليه.

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