نقيب الصحفيين: صرف الزيادة في بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة تحويل الزيادة المقررة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية هذا الشهر لمؤسساتهم القومية عن طريق الهيئة الوطنية للصحافة ليتم صرفها لهم فورا.

وأشار رشوان - في تصريح اليوم الأربعاء- إلى أن الزملاء بالصحف القومية قاموا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو الحالي قبل انتهاء النقابة من إجراءات تدبير موارد الزيادة المقررة للبدل.

وأضاف أنه سيتم - في شهر يونيو القادم - تحويل كامل البدل متضمنا الزيادة دفعة واحدة للمؤسسات بحيث يحصل عليه الزملاء كاملا.