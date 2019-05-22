مصر | "على مساحة 15 فدانا".. تفاصيل جديدة حول اندلاع النيران بمزرعة موز بأبو رواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "على مساحة 15 فدانا".. تفاصيل جديدة حول اندلاع النيران بمزرعة موز بأبو رواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية إلى أن مزرعة الموز المندلع بها النيران بمنطقة أبو رواش على مساحة 15 فدان، وأن النيران مشتعلة على مساحة 500 متر بأماكن متفرقة بالمزرعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مزرعة موز بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز كرداسة، ويواصل رجال الحماية المدنية المدنية، عمليات السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمزرعة موز بمنطقة أبو رواش، بمركز كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بمخلفات أشجار موز، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.