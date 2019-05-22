أخبار مصر | "التضامن" تعلن عن منحة دراسية بالمركز الديموجرافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن عن منحة دراسية بالمركز الديموجرافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن المنحة الدراسية الجديدة التي ينظمها المركز الديموجرافي بالقاهرة، ويدعو فيها إلى ترشيح عدد من الدارسين للحصول على "الدبلوم المهني في السكان والتنمية المستدامة" لمدة عام واحد يبدأ من 22 سبتمبر 2019 وحتى 31 أغسطس 2020.​

*الهدف من الدبلومة

- تطوير مهارات الطلاب في دراسة السكان وعلاقتهم بالتنمية المستدامة والتطبيقات العملية المرتبطة بها.

- يهدف إلى تقديم عرض عام عن العلاقة التبادلية بين السكان والتنمية من خلال معالجة هذه القضايا من الزوايا النظرية والعملية والسياسية.

- يهدف من الناحية النظرية إلى تزويد الطلاب بخلفية أساسية حول ديناميكيات السكان وتأثيرها بالأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة وقضاياها الرئيسية.

- إطلاع الطلاب على التجارب والخبرات العملية والسياسات التي تتناول التفاعل بين السكان والأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة.

*المعاملة المالية

- تتحمل موازنة وزارة التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون) منح الدارسين إجازة دراسية بمرتب على أساس التفرغ الكامل طول فترة الدراسة عام واحد (دون صرف بدل سفر).

- يتحمل الدارس بالمركز مصاريف دراسية (5 آلاف جنيه مصري لا غير).

الشروط الواجب توافرها في المرشحين

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1- الحصول على درجة جامعية بدرجة "جيد" على الأقل.

2- يجيد المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة وهي (لغة الدراسة بالمركز).

4- العمل في مجال الدراسات السكانية أو الاجتماعية.

5- أن يكون له خبرة في عمل الوزارة لمدة خمس سنوات على الأقل.

6- ألا يزيد السن على 40 عامًا.

7- ألا يقل تقدير كفاءة الأداء في العامين السابقين عن "امتياز" ولم توقع عليه أي جزاءات.

8- ألا يكون سبق له الاستفادة من بعثة داخلية أو خارجية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشيح.

9- أن يجتاز الدارس امتحان التقدم للدبلوم.

1- سيعقد المركز مقابلة شخصية للسادة المرشحين ويجرى إخطار السادة المتقدمين بموعد المقابلة في حينه.

وعلى الراغبين في التقدم لهذه المنحة الدراسية وتنطبق عليهم الشروط المذكورة استيفاء صورة طلب الالتحاق بالمركز، والموافاة بصورة من المؤهل الدراسي وذلك على العنوان (19 شارع المراغي بالعجوزة – الدور السابع – الإدارة العامة للعلاقات الخارجية) في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل.