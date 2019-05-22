أخبار مصر | تعرف على معاش الطفـل الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي

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ننشر الخدمات والشروط للحصول على معاش الطفل الذي يقدمه جهة قطاع الشئون الإجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

​ويمنح للأطفــــال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفــال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـــاش بشرط إنتظامهــم بالتعليم الأساســي حتي المتوسط بحد أقصي (200) جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراســي .

الفئة المستحقة

الطفل

الشروط والأحكام

​​ليس له مصدر دخل ثابت.

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إجراءات الحصول على الخدمة

​يقدم طلب الحصول علي المعاش على طلب الحصول علي خدمة بعد إستيفاء بياناتها بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها محل الإقامـــة.

الفئات المستحقــة:

الأطفـــــ​ال الأيتام أو مجهولــي الأب أو الأبوين.

أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيــت.

أطفـــال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنـــــــــــــوات.