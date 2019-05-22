انت الان تتابع تأجيل امتحان اللغة الأجنبية لأولى ثانوي بسبب الحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
امتحان التابلت - صورة أرشيفية
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة: "من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو 2019، وأكدت الوزارة، التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا".
وأضافت رئاسة الوزراء، في البيان الذي تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "جاء هذا القرار نظرا لارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس".وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة
وأضافت رئاسة الوزراء، في البيان الذي تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "جاء هذا القرار نظرا لارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس".
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، التابعة لوزارة التعليم، أمس الثلاثاء، أن 585 ألفا و980 طالبا، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018-2019. وبحسب الغرفة فإن 427 ألفا و432 طالبا أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الإلكتروني. (التفاصيل)
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