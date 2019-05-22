شكرا لقرائتكم خبر عن «فرصة» مبادرة حكومية لتدريب المستفيدين من «تكافل وكرامة» على العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، أول ورشة عمل تشاركية لبرنامج «فرصة»، والتي تركز على آليات الاعداد للحصول على الوظائف ومختلف أدوات ومنصات التوظيف.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من ورشة العمل هو التعرف على أفضل الممارسات الوطنية في مجالات تنظيم ملتقيات ومعارض التوظيف واستعراض التجارب الحالية لمنصات التوظيف على شبكة الأنترنت، أيضاً مناقشة كيفية رفع كفاءة برامج التدريب المنتهية بالتوظيف لدى الشركات الكبرى، وناقشت الورشة أهم التحديات التي تواجهه المبادرات القائمة وأفضل الوسائل لتوفير فرص عمل لمستفيدي برنامج فرصة وكيفية تأهيل الباحث عن عمل والشركة التي تبحث عن موظفين وتقديم نماذج عمل الشراكة في تنفيذ هذه المبادرات والتنسيق وتعظيم الاستفادة من مقومات وخبرات كل الشركاء.

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وأضاف «الشبراوي»، أنه من خلال ورشة العمل تم تعريف الحضور بالتوجهات الجديدة بالوزارة في تطوير برنامج فرصة من أجل دفع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والفئات التي رفضت منه أو الفئات التي تبحث عن فرصة عمل لرفع مستواها الاقتصادي وتمكينها.

وأكد «الشبراوى» أنه تم مناقشة مسودة البرامج الذي وضع منظومة متكاملة لتنمية الأسر محدودة الدخل تشتمل على عدة جوانب منها تأهيل الأفراد بدءاً من العمل على تعديل السلوكيات والثقافة الخاصة بالنظرة للعمل والتطوير الذاتي والانتقال من الثقافة الإتكالية لثقافة العمل والبحث عن مورد رزق والاعتماد على الذات مروراً بالتدريب بمختلف أنواعه، أو مشروع متناهي الصغر سواء من المشروعات التي تقوم الوزارة من خلالها بإعطاء المستفيدين أدوات الإنتاج أو التدريب.

يذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من الوزارة لأفراد الأسر ويستهدف القادرين على العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي منها وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الوظائف الملائمة لهم.