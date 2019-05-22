شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء طلاب «أولى ثانوي» حول صعوبة الجغرافيا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت آراء طلاب الصف الأول الثانوى «النظام الجديد» حول امتحان مادة الجغرافيا، أمس، إذ قال بعضهم إنه كان سهلًا وفى مستوى الطالب المتوسط، في حين أكد آخرون أن معظم أسئلته كانت من خارج المنهج، ولم يتمكنوا من حلّها حتى عن طريق «الأوبن بوك»، بالإضافة إلى أن الأسئلة المقالية كانت طويلة للغاية.

وقال محمود سامح، الطالب بمدرسة الخديو إسماعيل في السيدة زينب، إن أسئلة الجغرافيا جاءت مكوّنة من 17 سؤالًا، 10 منها اختيارات، و7 مقالية، لافتًا إلى أن الأسئلة المقالية، خاصة «الخامس عشر»، كانت في غاية الصعوبة والطول، وأنهم لم يستطيعوا الإجابة عليها حتى عن طريق «الأوبن بوك»، وطالب بإلغاء امتحانات «نظام التابلت» والعودة إلى النظام القديم، خاصة أنه من الطلاب المتفوقين وترتيبه ضمن الـ 10 الأوائل، لكنه يخشى أن يتسبب هذا النظام الجديد في ضياع مستواه ووقته ومجهوده.

واتفق أحمد صلاح مع «محمود»، منوهًا بأنه يوجد سؤال ضمن الأسئلة المقالية، يطلب معرفة علاقة واحات مصر في المراكز السكانية بالتركيبة الجيولوجية، بالإضافة إلى ضرورة معرفة مصدر الحديد الذي يستخدم في مصانع حلوان من أي المحافظات، مضيفًا: «هناك نقاط تعجيزية في الأسئلة لم تمر علينا داخل المنهج أو خارجه».

وأوضح عبدالوهاب محمد، الطالب بمدرسة الإبراهيمية في جاردن سيتى، أن الأسئلة جاءت سهلة للغاية وفى مستوى الطالب المتوسط، إلا أن زميليه مهند حاتم وفاطمة السيد اشتكيا من تكرار سقوط «السيستم» وعودته مرّة أخرى، مؤكدين أن هذا النظام فاشل ولا يتناسب معهما.

واتسعت دائرة الاحتجاجات على نظام الثانوية الإلكترونية بين الطلاب وأولياء الأمور، سواء أمام المدارس أو على «جروبات» التعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، مطالبين بإلغاء النظام التراكمى الجديد.

وفى المقابل، أعلنت وزارة التربية والتعليم نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية بنسبة 100%، وقالت إن غرفة العمليات المركزية تلقت عدة ملاحظات وتم التعامل معها على الفور، حفاظًا على مصلحة الطلاب.

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ورصدت غرفة المراقبة التكنولوجية في عدد من المدارس زيادة في عدد المستخدمين لـ«السيستم الإلكترونى»، وبعد التحقيق الفورى، تبين دخول عدد من الطلاب إلى السيرفر عن طريق هواتفهم المحمولة، والتى دخلوا بها خِلسة إلى اللجان، وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ المديريات بأن وجود الموبايل مع الطالب مخالفة يعاقب عليها الطالب ورئيس اللجنة وأمن اللجنة.

كما تلاحظ وجود الهواتف المحمولة المتصلة بشبكات الإنترنت مع عدد كبير من الطلاب داخل اللجان، الأمر الذي يساعد على الغش وتسريب الأسئلة والاتصال بآخرين في أثناء أداء الامتحان.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان الجغرافيا جاء أغلبه من خارج المنهج، وأسئلته كانت تشبه اختبارات القدرات والأسئلة العامة التي تعتمد على الذكاء، بالإضافة إلى أن هناك نماذج سهلة وأخرى صعبة، بحسب آراء أولياء الأمور والطلاب.

وأدّى طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات، الامتحان إلكترونيًا خلال الفترة الصباحية، بينما أدّوه طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيًا، فيما نجح العديد من الطلاب في المحافظات بالدخول على امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت، وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إن 100% من المدارس دخلت منظومة الامتحان الإلكترونى، وتمكن جميع طلابها من الدخول على السيستم دون أي مشكلات أو أعطال، لأول مرّة منذ تطبيق المنظومة، إذ تم تلافى أي أخطاء سابقة، سواء في الشبكة أو الأكواد، وتم وضع كل مدرسة على خطين للإنترنت لتخفيف الضغط على الشبكة.

وفى البحيرة، أكد عدد من الطلاب أن نماذج امتحانات الجغرافيا الإلكترونية والورقية كانت في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى بعض الجزئيات للطلاب المتميزين، ولفت محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى ارتفاع نسبة دخول الطلاب على السيستم من 85.6% في امتحان الأحياء، إلى 87.1% في الجغرافيا.

وأشار طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إلى أن طلاب 101 مدرسة أدّوا الامتحان على «التابلت» بنسبة وصلت إلى 78% من الإجمالى، في حين أدت 29 مدرسة الامتحان ورقيًا.

وتم إجراء الامتحان ورقيًا في بعض مدارس الشرقية غير المجهزة تكنولوجيًا، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان، ولم تتلقَّ غرفة العمليات أي شكاوى، حيث تم التشديد على التصدى بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات، كما ارتفعت نسبة الطلاب الذين دخلوا الامتحان على الجهاز اللوحى إلى 87.3%.

وفى بورسعيد والسويس، اشتكى عدد من الطلاب من سقوط السيستم وتأخير فتح التابلت بعد مدد متفاوتة من بداية الامتحان، تراوحت ما بين ساعة وساعة ونصف الساعة، ما تسبب في عدم قدرتهم على استكمال إجابات الأسئلة، وضياع جزء من وقت الامتحان عليهم.

ودخل 981 طالبًا من مدارس «الشهيد اللواء أحمد عسكر بنات، والشهيد الرائد عمرو شكرى بنين، والألفى الثانوية بنات» في شمال سيناء، لأداء الامتحان إلكترونيًا، فيما تم امتحان 26 مدرسة أخرى على مستوى المحافظة ورقيًا، ولم يختلف الحال كثيرًا عن مدارس المنيا، التي خضعت 19 منها للنظام القديم، نظرًا لتعطّل الإلكترونى.