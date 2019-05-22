شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: العزل عقوبة رئيس الوحدة المحلية الأعلى في نسبة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالتعاقد مع مقاولين بشكل سنوي وإسناد مهام تنفيذ الإزالات إليه، مطالبا بمراجعة قرارات الإزالة مع كل رئيس مدينة على حدة.

وهدد عبدالحليم بعزل رئيس الوحدة المحلية التي ستسجل أعلى نسبة في التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مطالبا بضرورة التأكيد على التوقيع على قرارات الإزالة الصادرة من مجالس المدن والزراعة ودقة البيانات الواردة بها.

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وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائي، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات الإزالة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين وفقاً للقانون، مؤكدا توفير كافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ورفع الأنقاض ومخلفات الهدم.

وشدد على أنه سيتم تنفيذ حملات الإزالة على كافة القرى والمدن بنطاق المحافظة للقضاء على هذه التعديات وحماية الرقعة الزراعية، وتنفيذ القانون على المخالفين وفق اللوائح والقوانين ومعاقبة المخالفين.

وحذّر محافظ القليوبية المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قائلاً: "لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين"، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين، وضد من يساعدهم في الاستيلاء على حق الشعب والأجيال المقبلة.