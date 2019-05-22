شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد من أجل المتوسط يطلق الحوار الإقليمي بمشاركة المجتمع المدني من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، قبل قليل، أعمال مؤتمر الحوار الإقليمي المنعقد تحت عنوان «تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية في منطقة المتوسط»، الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية.

قال السفير بيير دوكان، مندوب وزاري لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، إن هذا الحوار الإقليمي يهدف إلى تبادل وجهات النظر بين الشباب ومنظمات المجتمع المدني بمنطقة المتوسط خاصة بلدان الاتحاد.

وأضاف دوكان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي، أن الدول العشر 5 و5 ستتولى تعيين 10 أشخاص من المجتمع المدني ليكون مجموع ممثلي المجتمع المدني 100 ممثل بواقع 10 اشخاص لكل دولة، متابعا: «واذا أخذنا مثال من فرنسا سنجدها عينت 10 أشخاص ولدينا الآن 52 رجلا و48 امرأة وهو ما حقق التوازن، وباعمال لا يتخطى متوسطها 44 عاما».

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أعمال مؤتمر الحوار الإقليمي في برشلونة

وأكد أن فرنسا دعت لعقد قمة مرسيليا لاستعراض نتائج عمل الاتحاد على مدار عشر سنوات، مشيرا إلى أنه منذ البداية هناك مختصون سعوا إلى تأسيس مجموعة متوسطية لديها استثمارات متعددة وهو ما سيتم عرضه خلال القمة المقبلة، مشيرا إلى أن حوار برشلونة الذي يأتي في إطار الإعداد لقمة الضفتين، سوف يضع النقاط النهائية له في اجتماع تونس قبل انعقاد دورة الاتحاد بمدينة مرسيليا ودراسة المقترحات.

واستعرض «دوكان»، الاجتماعات التحضيرية لقمة الضفتين منذ إبريل الماضي وحتى الآن وهي اجتماعات الجزائر ومونبلييه وبالرمو، موضحا أن اجتماع الجزائر تحدث عن الطاقة لدعم التنمية المستدامة وفي منبليبه تطرق الاجتماع إلى أهمية حرية تبادل الثقافات، وإنشاء مرصد للثقافات المتوسطية وحرية تنقل المثقفين، في حين ناقشت اجتماعات باليرمو إعادة تدوير مخلفات صناعة الزيوت، كما أن مؤسسات المجتمع المدني هم المتحدثون في مرسيليا.

وأوضح أن الاتحاد أجرى استفتاءا لاحظ من خلاله أن هناك فكرة لإنشاء معهد متخصص في الشؤون البحرية بمدينة الرباط بدولة المغرب، وفق إطار من التواصل بين دول الاتحاد والتعاون الاقتصادي فيما بينها، بالإضافة إلى التنسيق للاقتصاد التضامني بين الدول الأعضاء والتبادل التكنولوجي، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى ضم كل المنظمات والجمعيات العاملة في الاقتصاد على المستوى الدولي لتوفير التمويل اللازم لإنجاز مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط.

من جهتها، ذكرت لورانس باييس، نائبة الأمين العام للشؤون الاجتماعية والمدنية، أن الحوار الإقليمي يشمل 3 جلسات على هامش مؤتمر برشلونة، تتناول موضوعاتها البيئة والمياه والطاقة والتنمية المستدامة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية للمرأة والشباب، بالاضافة إلى إعادة النظر في التعليم واتاحة الفرصة لتعزيز تمكين المرأة والشباب، مضيفة أن هذه الجلسات ستعزز استراتيجية الاتحاد وذلك من خلال الاستماع لوجهة نظر الشباب من دول الاتحاد والمجتمع المدني.