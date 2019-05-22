شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يوضح موقف صرف زيادة بدل التدريب للصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين رسالة إلى صحفيي الصحف القومية بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا. وقال في بيان له، الأربعاء: «الزميلات والزملاء الكرام أعضاء نقابة الصحفيين.. حيث أن الزملاء الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية قد قاموا بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مايو الحالي قبل انتهاء النقابة من إجراءات تدبير موارد الزيادة المقررة للبدل، فإن الزيادة المقررة لهم عن هذا الشهر سوف يتم تحويلها خلال أيام قليلة لمؤسساتهم القومية عن طريق الهيئة الوطنية للصحافة ليتم صرفها لهم فورا».

وأوضح أن شهر يونيو القادم سيشهد تحويل كامل البدل متضمنا الزيادة دفعة واحدة للمؤسسات بحيث يحصل عليه الزملاء كاملا.