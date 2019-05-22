شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحر.. «الوادي الجديد» خارج الخدمة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اعتبار غدا الخميس إجازة رسمية بكافة المصالح الحكومية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضاف، الزملوط أنه سيتم استثناء اعمال الامتحانات التي تجري من هذه الإجازات، مشيرا إلى ان باقي المصالح إجازة رسمية، مع اتخاذ كافة التدابير بمرافق الخدمات لعدم الاخلال بمصالح المواطنين.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، قررت الأربعاء، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت 46 درجة ومئوية ومتوقع غدا الخميس أن تصل لـ48 درجة مئوية؛ فيما تواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتابعة المستمرة في مقابل رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسبا لنشوب حرائق.