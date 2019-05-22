شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «الحر» يؤجل امتحانات «الدبلومات الفنية» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، والمقرر عقدها غدًا الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019. وأكدت الوزارة، أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها غداً فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقًا. جاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس 23 مايو 2019.

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