شكرا لقرائتكم خبر عن المُشدد 7 سنوات لـ7 متهمين وبراءة ٣ آخرين في «الاتجار بالبشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ٧ متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريم كلا منهم مبلغ قدره 100 ألف جنيه، كما قضت ببراءة ٣ آخرين، في اتهامهم في «الاتجار بالبشر».

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وتبيّن من التحقيقات قيام المتهمين باستغلال حالة «الضعف والهوان والحاجة للمجني عليهم، واستغلالهم بتوفير فرصة زواج لهم والعيش في حياة سعيدة رغدة مستقرة»، إذ قاموا بتسليمهم للمتهم زعيم التشكيل الإجرامي، والذي استغل صغر سنهم وأوهمهم بالحياة الكريمة، وقام بالزواج منهم بواسطة المتهم الثاني، المأذون الشرعي.

وفيما بعد، نال من شرفهم، وذلك بجانب التهديد والوعيد بإيذاءهم وايذاء ذويهم بواسطة المتهم الرابع، الذي يقوم بحراسة الفتيات ومنعهن من الهرب في حال رفضهن الرذيلة.

لم يتوقف المتهمين عند ذلك الحد، بل أسقطوا الأجنة في أرحام الفتيات، ثم استغلوهم في أعمال الدعارة وممارسة الفجور.