شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018/2019، والمقرر عقدها غدًا الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، بسبب ارتفاع درجات الحرارة غدا، التى تصل إلى 45 درجة مئوية.

وأكدت الوزارة، أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها غداً فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقًا.

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جاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس 23 مايو 2019، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.