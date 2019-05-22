شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: نتواصل مع الطلاب لإخبارهم بتأجيل امتحان أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى والذى كان مقرر عقده غدًا الخميس إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، جاء لارتفاع درجة الحرارة والحفاظ على صحة الطلاب.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لـ"الخليج 365"، أنه المديرية أعلنت عبر صفحاتها وموقعها الإلكترونى وصفحات الإدارات التعليمية، للإعلان عن التأجيل والموعد الجديد للامتحان، كما سيتم تواجد بعد العاملين بالمدارس للتواصل مع الطلبة عند ترددهم على المدارس.

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وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.