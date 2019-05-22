مصادر : امتحان اللغة الإنجليزية المؤجل سيؤديه الطلاب 1 يونيو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة فى التعليم لـ" الخليج 365"، إن طلاب الصف الأول الثانوى العام يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى المؤجل، يوم السبت 1 يونيو المقبل، بعدما كان مقرر أن يؤدوه غدا الخميس 23 مايو الجارى.
وقد تقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوى والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، بسبب ارتفاع درجات الحرارة غدا إلى 45 درجة مئوية وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية.
التأجيل فى الامتحانات جاء لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وسيتم استكمال باقى الامتحانات فى موعدها كما هو موضح فى الجدول المعلن مسبقًا.
جاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس 23 مايو 2019 ، التى تصل إلى 45 درجة مئوية.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
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