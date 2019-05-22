شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمكتبه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس الدكتور أندريه زكى وبحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة والدكتور القس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الانجيلى و الدكتور أكرم لمعي رئيس مجلس الإعلام و الدكتور القس عاطف مهنى مدير بكلية اللاهوت ورؤساء عدد من المذاهب وعدد من اعضاء المجلس الانجيلى والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن سعادته بدوام مشاعر الود والأخوة والسلام بين كافة فئات الشعب مؤكداَ أن المسيحين والمسلمين نسيج وطنى واحد يعملوا من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا .

وتناول اللقاء خلالها جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمصر ومستقبلها وتحقيق الاستقرار والأمن لها والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين .

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واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود التى تقوم بها المحافظة للقضاء على العشوائيات بالتعاون مع وزارة الاسكان وجهاز تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر وكذلك وزارة الدفاع تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بالقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة بنهاية هذا العام .