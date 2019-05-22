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شباب بتحب مصر تحتفل باليوم العالمى للتنوع البيولوجى بحملة كلين شورز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مؤسسة شباب بتحب مصر، مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في مصر وشمال أفريقيا ونيجيريا وأوكرانيا للاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2019.

واحتفلت المؤسسة، من خلال حملة  cleanshore ،  بمشاركة وزارة الموارد المائية والرى، وأيضا بجهود شركاء المؤسسة، و٣٠ متطوع ومتطوعة بتنظيف أحد ضفاف النيل، حتى ترسخ أهمية المياه والحفاظ عليها من التلوث الذي يشكل الذي يشكل تلوث الزرع وأخيرا يأتي بالخطر على صحة الإنسان، وهذا هو شعار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2019 "تنوعنا البيولوجى، طعامنا، صحتنا".

ارفعوا شعار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي ويوم أفريقيا على صفحاتكم الإلكترونية وهي نعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة علي المياه


 

 

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