شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة صرف صحى القاهرة: انتهينا من إحلال وتجديد عدد من الشبكات بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن الشركة انتهت من إحلال وتجديد عدد من شبكات الصرف فى مناطق مختلفة داخل العاصمة، فضلا عن أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد من المحطات والشبكات التى تم الانتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل.

وأضاف المهندس عادل حسن، أنه من المقرر أن يتم تشغيل محطة صرف حسين جاد الرب، رسميا 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن الطاقة الانتاجية لهذه لمحطة تصل لـ25 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم على سكان منطقة جزيرة دار السلام بالكامل.

وبما يتعلق بشبكات المياه، قال المهندس عادل حسن، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد عدد من شبكات الصرف بالمحافظة، فى محاولة للقضاء على كافة المشاكل التى تظهر خلال فصل الصيف والمتعلقة بظهور طفوحات فى الشوارع وخلافة.

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وأكد أن أبرز شبكات الصرف التى تم الانتهاء منها هى "شبكة صرف منطقة على شعراوى بحدائق القبة، وشبكة صرف محطة مسرة فى شبرا، وشبكة صرف منطقة درب السكة الحديد بحى الشرابية، وشبكات عين شمس".

وتابع: "تم الانتهاء من شبكة صرف منطقة القرابية والحمزية بالدرب الأحمر، وشبكة منطقة مسجد الرفاعى بالخليفة، وشبكة منطقة الخرنفش بباب الشعرية، وشبكة صرف عزبة السوايسة، والعزبة البيضاء بالمرج".