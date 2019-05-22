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رئيس الوزراء يلتقى وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات ووزيرة السعادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، منذ قليل ، وفدا إماراتيا برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات محمد عبد الله القرقاوي ، بحضور عهود الرومى ، وزيرة السعادة الإماراتية.

 

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم الأربعاء ، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطاري بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات ،‪  500± كيلو فولت.

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