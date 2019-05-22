شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات ووزيرة السعادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، منذ قليل ، وفدا إماراتيا برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات محمد عبد الله القرقاوي ، بحضور عهود الرومى ، وزيرة السعادة الإماراتية.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم الأربعاء ، مراسم توقيع اتفاق تعاون إطاري بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات ، 500± كيلو فولت.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يلتقى وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات ووزيرة السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.