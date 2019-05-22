أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة عشش ومخازن بـ"حي السلام" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة عشش ومخازن بـ"حي السلام" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة إزالة لعشش ومخازن بمنطقة النزهة 2 بحي السلام، وهي مباني عشوائية متعدية علي أملاك الدولة بدون تراخيص.

وأوضح "صابر" أن هذه الحملة جاءت للقضاء علي العشوائيات والتعدي علي أراضي الدولة وذلك بناءً علي تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لاستكمال مشروع محور جسر السويس الجديد.

ورافق نائب المحافظ خلال حملة الإزالة اللواء خالد المحمدي رئيس الحي، ومدير قطاع شرق اللواء طارق مرزوق واللواء هشام أبو النصر مدير المرافق، ومصطفي عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، وبعض من القيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

