أخبار مصر | محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمكتبه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس الدكتور أندريه زكي وبحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة والدكتور القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور أكرم لمعي رئيس مجلس الإعلام، والدكتور القس عاطف مهني مدير بكلية اللاهوت، ورؤساء عدد من المذاهب، وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن سعادته بدوام مشاعر الود والأخوة والسلام بين كافة فئات الشعب، مؤكداَ أن المسيحيين والمسلمين نسيج وطني واحد يعملوا من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها، وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا.

وتناول اللقاء خلالها جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمصر ومستقبلها وتحقيق الاستقرار والامن لها والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها المحافظة للقضاء على العشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر، وكذلك وزارة الدفاع تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بالقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة بنهاية هذا العام.

