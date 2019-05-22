أخبار مصر | رئيس الوزراء يبحث سبل التعاون مع وزيرة السعادة الإماراتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يبحث سبل التعاون مع وزيرة السعادة الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، بوفد إماراتي ضم وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات محمد عبد الله القرقاوي و الدكتورة عهود الرومي وزيرة السعادة لبحث سبل التعاون بين البلدين، وحضر اللقاء وزيرة التخطيط المصرية.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماع مجلس الوزراء واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية.

وتمت الإشارة، خلال العرض، إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن في الفترة 18/2019 – 20/2021 محور التطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.