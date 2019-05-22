مصر | 22 يوليو.. النطق بالحكم على تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 يوليو.. النطق بالحكم على تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار في البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيقهم مكاسب مالية.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار.

وتضمن أمر الإحالة الذى أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة عامل بموقف سيارات ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة جزار وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة 18 سنة عامل بموقف سيارات وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق 19 سنة عامل بموقف سيارات لقيامها يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول .

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أوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدي .

وقف المجني عليه الطفل بن لادن 16 سنة أمام رامي مصطفي وكيل أول النيابة يقول أنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش.

كما اعتاد المتهمون على التعدي عليه وآخرين بالضرب وإحداث إصابة بعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء، في حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال .