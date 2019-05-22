مصر | "دخل من شباك المنور".. استمرار حبس مسجل خطر لسرقته أجهزة كمبيوتر بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دخل من شباك المنور".. استمرار حبس مسجل خطر لسرقته أجهزة كمبيوتر بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاض يالمعارضات بمحكمه زينهم، حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة، جهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم.

وعقب إجراء التحريات، تبين أن "مسجل خطر" سرقات عامة، وراء ارتكاب واقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق والدخول من شباك المنور"، وبتطوير مناقشته أكد سرقته متعلقات وأجهزة من أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عملية " مسجل خطر" وآخر (صاحب محل كمبيوتر).



وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.