مصر | النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الـ7 بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الـ7 بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمعت جهات التحقيق لعدد من شهود العيان حول الواقعة، الذين أكدوا أنها خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، أدت إلى الحادث.
وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أحد العقارات، على الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.
وبالفحص تبين سقوطه من الطابق السابع ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق السابع فى الوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أشعل النار فى شقة جاره بسبب خلافات بينهما، ثم ألقى نفسه من شقته ليفارق الحياة، فحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.