مصر | النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الـ7 بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الـ7 بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة قفز عامل من الطابق السابع بمنطقة الوراق بعد إشعال النيران في شقة جاره، وتبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات في مناطق متفرقة، نتيجة لسقوطه، فضلًا عن حدوث نزيف داخلي أدى إلى الوفاة.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من شهود العيان حول الواقعة، الذين أكدوا أنها خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، أدت إلى الحادث.