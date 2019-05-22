أخبار مصر

مصر | النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الـ7 بالوراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط عامل من الطابق الـ7 بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة قفز عامل من الطابق السابع بمنطقة الوراق بعد إشعال النيران في شقة جاره، وتبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات في مناطق متفرقة، نتيجة لسقوطه، فضلًا عن حدوث نزيف داخلي أدى إلى الوفاة.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من شهود العيان حول الواقعة، الذين أكدوا أنها خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، أدت إلى الحادث.

وأمرت النيابة العامة، بتشريح جثة عامل، ألقى نفسه من شقة سكنية في الطابق السابع بمنطقة الوراق، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أحد العقارات، على الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوطه من الطابق السابع ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق السابع فى الوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أشعل النار فى شقة جاره بسبب خلافات بينهما، ثم ألقى نفسه من شقته ليفارق الحياة، فحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا