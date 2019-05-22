مصر | "فاسدة ومذبوحة خارج المجازر".. إحباط ترويج 600 كيلو لحوم بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فاسدة ومذبوحة خارج المجازر".. إحباط ترويج 600 كيلو لحوم بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عددًا من محلات الجزارة بمدينة 6 اكتوبر، وضبط 600 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ووردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام عددًا من أصحاب محلات الجزارة، بمدينة 6 اكتوبر، ببيع اللحوم المستوردة الفاسدة والمنتهية الصلاحية للمواطنين، على أنها لحوم بلدي، فضلًا عن بيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وبإجراء التحريات والاستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة من ضباط وأفراد الإدارة بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، ومداهمة محلات الجزارة المتحري عنها، وضبط داخلها 200 كيلو لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية، كما ضبط 400 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.